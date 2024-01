Aggredisce l'ex compagna incinta, arrestato

I carabinieri del comando provinciale di Genova, durante il weekend di Capodanno, hanno effettuato servizi di controllo straordinario del territorio al fine di prevenire e reprimere reati nel centro storico cittadino e in particolare in occasione del concerto di fine anno, con l'impiego di 50 carabinieri in uniforme e 20 in abiti civili, identificando 350 persone e controllando 60 veicoli.

Nel corso dell'attività sono state arrestate due persone, di cui uno spacciatore quarantenne, fermato in via di Pré. A Rivarolo i carabinieri della locale stazione, in esecuzione di un provvedimento cautelare, hanno arrestato un iraniano di 39 anni con pregiudizi di polizia, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex compagna.

L'uomo, che nei giorni scorsi aveva aggredito la donna sul posto di lavoro per motivi di gelosia, è stato bloccato dal tempestivo intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile. Nella circostanza la vittima, in stato di gravidanza, era stata ricoverata per accertamenti.