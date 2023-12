Passeggini a fuoco nel portone, un bimbo finisce all'ospedale

Dei passeggini 'posteggiati' nell'androne di un palazzo sono andati in fiamme nella serata di lunedì 11 dicembre.

L'incendio si è sviluppato intorno alle 9.30 in via Celesia a Rivarolo e ha causato l'intossicazione di due persone, tra cui un bambino. Un altro adulto, invece, è rimasto ferito a una mano probabilmente nel tentativo di spostare le carrozzine in fiamme.

Sul posto l'automedica Golf2, un'ambulanza della Croce oro di Sampierdarena che ha trasportato il piccolo all'ospedale Gaslini in codice giallo, e un mezzo della Croce rossa di Ceranesi per il ricovero al Villa Scassi dell'adulto ustionato.

Si indaga sull'origine del rogo, forse nato da uno sgarbo tra vicini per la presenza dei passeggini nell'ingresso del palazzo.