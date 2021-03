Ruba vestiti per quasi 200 euro e li indossa, fermato dai dipendenti del negozio

Nel pomeriggio di martedì 23 marzo 2021 in via Rivarolo la polizia di Stato ha denunciato un 41enne di origini algerine, pregiudicato, per il reato di furto aggravato.

L'uomo è stato fermato dai dipendenti di un negozio di abbigliamento dopo che aveva oltrepassato la barriera delle casse, facendo suonare i dispositivi antitaccheggio.

I poliziotti delle volanti dell'ufficio prevenzione generale, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto addosso all'uomo capi di abbigliamento (scarpe, jeans, maglietta, felpa e giubbino) per un valore complessivo pari a 189,57 euro, che l'uomo aveva appena rubato e indossato.