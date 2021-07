Banda di ladri ruba piccoli elettrodomestici con borse schermate: un arresto

La polizia ha arrestato un 26enne in via Rivarolo, le sue complici sono invece riuscite a fuggire

Un giovane italiano di 26 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato dalla Polizia in via Rivarolo per tentato furto aggravato in concorso.

Poco dopo le ore 19 di venerdì 2 luglio 2021 una dipendente del punto vendita "Risparmio casa" ha notato il giovane, in compagnia di quattro done di origini sudamericane, entrare nel supermercato con grossi borsoni. Si sono recati tutti nelle corsie riservate agli elettrodomestici e, utilizzando degli asciugamani prelevati dagli scaffali per nascondere le proprie mosse, hanno riposto alcuni articoli dentro le loro grandi sporte.

La vigilante, dopo averli pedinati a distanza, li ha attesi alle casse. Due donne sono uscite pagando ciò che avevano acquistato; una terza donna ha oltrepassato le casse senza pagare i piccoli elettrodomestici prelevati, fermata dalla cassiera si è data alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Infine si sono presentati alle casse il 26enne e la quarta ragazza, hanno tentato di uscire con le loro borse piene di merce trafugata, ma solo la giovane è riuscita nel suo intento.

All’arrivo della pattuglia del commissariato Centro, il ladro è stato trovato in possesso di rasoi e depilatori elettrici per un valore complessivo di 344 euro. Gli agenti hanno restituito la merce al negozio e sequestrato i borsoni in quanto forniti di schermatura per eludere le barriere anti taccheggio.

L’uomo, abbandonato dalle sue complici, è stato portato nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.