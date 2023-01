Ospite di un conoscente, gli svaligia la casa

Approfittando dell'ospitalità di un suo conoscente, si è appropriato di alcuni orologi, un telefono cellulare, un computer e della somma di 100 euro in contanti, per un danno complessivo di mille euro circa.

Per questo un 40enne genovese gravato da precedenti penali è stato denunciato in stato di libertà per furto in appartamento dai carabinieri della stazione di Genova Rivarolo.

Le indagini hanno preso il via dopo la querela sporta dalla vittima.