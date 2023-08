Ruba su un'auto e aggredisce il proprietario, 55enne arrestato

Ha aperto l'auto e si è portato via tutto quello che ha trovato sui sedili: valigie, uno zaino e un marsupio. Dietro l'angolo, però, c'era il proprietario del mezzo che lo ha fermato e gli ha chiesto indietro i suoi oggetti personali.

Per tutta risposta il ladro, un 55enne italiano pluripregiudicato, lo ha aggredito. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, sabato 19 agosto, in via Rivarolo intorno alle 17.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di Stato. Anche gli agenti sono stati spintonati prima di riuscire a mettere le manette al malvivente che è stato arrestato con l'accusa di furto, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale.