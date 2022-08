Due aggressioni nella notte a Rivarolo e nel centro storico

Notte di sangue in centro storico. Un uomo è stato ferito con un'arma bianca nella zona di piazza Fossatello/via al Ponte Calvi. Alle 4.44 di martedì 2 agosto la chiamata al 112: sul posto è intervenuta l'automedica Golf 4 e un'ambulanza della pubblica assistenza Misericordia.

L'uomo è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera, dove ha trovato una ragazza, aggredita circa due ore prima in casa a Rivarolo e portata anch'essa in codice giallo.

I carabinieri hanno avviato indagini per chiarire entrambe le vicende.