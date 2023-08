Scappa a tutta velocità forzando posto di blocco, a casa trova i carabinieri

Un italiano di 23 anni, con precedenti, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, impegnati in un posto di blocco in via Rivarolo, hanno intimato l'alt al giovane che si trovava alla guida di un'automobile intestata a una società di leasing. Non si è però fermato ed è scappato a forte velocità per le vie della zona, con manovre pericolose per la sicurezza degli altri utenti stradali.

Il 23enne ha poi abbandonato il mezzo ed è fuggito a piedi. Dai successivi accertamenti i carabinieri l'hanno identificato e raggiunto a casa, poi è stato portato in caserma.