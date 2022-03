Discarica a cielo aperto sotto il centro per anziani: caccia agli incivili

Una discarica a cielo aperto proprio sotto le finestre del centro per anziani. È quanto scoperto e denunciato dal consigliere municipale Andrea Ferrari che si è trovato in via del Boschetto a Rivarolo, di fronte all'ingresso dell'Ansaldo dal lato di Fegino: "Il greto del fiume è pieno di spazzatura proveniente dagli inquilini che vivono all'interno del complesso ecclesiastico".

Ferrari ha avvisato l'assessorato all'Ambiente per la bonifica del greto del fiume e il Comune per identificare gli incivili responsabili.

Nel centro diurno Boschetto, all'interno dell’Abbazia San Niccolò dell’Opera Don Orione, trovano ospitalità dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 gli anziani e le loro famiglie grazie ad una convenzione con l'Asl3 e il Comune.