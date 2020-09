Ripreso da due mamme perché fa pipì per strada, mostra loro i genitali

Notato mentre orinava in piazza Pallavicini a Rivarolo tra le auto in sosta, ma ben visibile ai cittadini presenti sulla piazza, tra cui molti bambini, è divenuto oggetto delle rimostranze di due mamme. A quel punto il 25enne si è girato mostrando loro i genitali con tono di sfida e, in maniera arrogante, le ha insultate.

È successo intorno alle 17.30 di martedì 1 settembre 2020. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Cornigliano, che hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico il 25enne di origini nigeriane.

Sempre ieri è stato denunciato un altro giovane, questa volta per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Il genovese di 31 anni è stato fermato dai poliziotti mentre passeggiava in via San Lorenzo tenendo sottobraccio un bastone di metallo della lunghezza di circa 90 centimetri, di cui non ha saputo giustificare il possesso.