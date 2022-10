Pensionato 70enne spaccia cocaina, portato in carcere

I carabinieri della compagnia di Sampierdarena, in zona Rivarolo, hanno fermato e arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un pensionato napoletano di 70 anni residente a Genova, con precedenti di polizia.

Quest'ultimo, all'atto del controllo, ha manifestato un atteggiamento molto nervoso, per cui è stato perquisito e trovato in possesso di decine di dosi di cocaina per un totale di circa 30 grammi, nonché di 230 euro provento presumibile della illecita attività di spaccio.

La successiva perquisizione presso l'abitazione dell'uomo ha permesso di rinvenire un ulteriore involucro in cellophane contenente 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e altro materiale per la preparazione/confezionamento delle dosi.

Il settantenne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Marassi.