Case occupate da abusivi a Rivarolo, i residenti: "Accendono fuochi, abbiamo paura"

I residenti di via delle Tofane a Rivarolo esprimono tutta la loro preoccupazione per le continue occupazioni abusive di alcuni appartamenti di proprietà di Arte (Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia). Mercoledì 26 gennaio 2022 si sono presentati anche negli uffici di Arte a Bolzaneto, ma la risposta è stata di rivolgersi al Comune.

La polizia locale, precisano i residenti, è già intervenuta diverse volte, ma le occupazioni abusive sono continuate. In alcuni palazzi i portoni non sono funzionanti, quindi per i malintenzionati è ancora più facile entrare. Inoltre in alcuni appartamenti sono stati trovati resti di fuochi improvvisati, accesi per scaldarsi.