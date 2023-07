Si staccano le porte su un bus pieno di passeggeri

Questa volta si è staccato un portello. E per fortuna non c'erano passeggeri in piedi di fronte all'uscita in quel momento o, con tutta probabilità, sarebbero stati colpiti in testa. Ma è soltanto l'ultimo degli incidenti a bordo di mezzi pubblici Amt che i sindacati imputano alla presunta cattiva manutenzione. Due notti fa un bus aveva perso una ruota sulle alture di Marassi, la scorsa settimana da un 160 si è staccato il parabrezza che ha colpito e, come dimenticare a febbraio, un mezzo che ha perso il freno durante la corsa.

"Continua il carosello di brutte figure - esordisce in una nota la Cub trasporti - Prima il pedale del freno che si stacca dalla sua sede, poi il parabrezza che dopo una frenata cade sulla automobile davanti al bus, ora la perdita di una ruota...Poi cos'altro serve perché si prendano

provvedimenti...ci deve scappare il morto?".

Il grido di allarme è rivolto alla gestione della manutenzione esternalizzata del parco vetture Amt: "Questo è lo stato in cui versano alcuni ( troppi) mezzi di Amt. Noi già da tempo abbiamo chiesto le dimissioni dei responsabili alla manutenzione veicoli e purtroppo l'azienda non ha preso provvedimenti disciplinari nei confronti di questi soggetti che continuano ad operare serenamente e alla fine dell'anno prendono anche i premi. Se l'incidente fosse stato imputabile all'autista sarebbero fioccate sanzioni e provvedimenti disciplinari...invece".

La Cub trasporti chiede, dunque, le dimissioni dei responsabili alla manutenzione e "invita il sindaco Bucci, anziché a pensare solamente ad opere faraoniche o acquisti di mezzi che nel tempo si riveleranno dei bluff, di preoccuparsi della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori di Amt che tutti i giorni devono scontrarsi con la dura realtà dei fatti".