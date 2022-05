Continue aggressioni alla ex e al suo nuovo compagno, portato in carcere

La polizia di Stato ha eseguito, venerdì 29 aprile, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura di Genova, nei confronti di un 41enne, resosi responsabile del reato di stalking nei confronti della ex compagna di 42 anni e di lesioni verso il nuovo fidanzato di lei, al quale aveva procurato una grave frattura del volto, che lo aveva costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico.

L'attività d'indagine svolta dal personale del commissariato di Cornigliano ha permesso di acquisire numerose testimonianze dell'attività persecutoria posta in essere negli ultimi mesi dal 41enne, attività che si è intensificata nel momento in cui l'uomo si era reso conto che la ex compagna, da cui era separato da circa un anno, aveva intrapreso una nuova relazione.

L'aggressione al nuovo compagno, avvenuta il pomeriggio del 13 aprile in piazza Cavour, è l'apice di una serie di aggressioni fisiche nei confronti della donna e del rivale, avvenute anche in presenza del figlio minore dei due ex. Lo stalker, inoltre, aveva occupato l'abitazione della ex, subaffittandola ad altre persone. Il 41enne è stato rintracciando nel quartiere di Rivarolo e condotto in carcere a Marassi.