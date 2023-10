In tasca un etto di hashish e cocaina, negli slip 1.540 euro

Un 16enne è stato arrestato dalla polizia di Stato per detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio.

Lunedì pomeriggio, intorno alle 15.30, il giovane è stato fermato per un controllo di routine in piazza Pallavicini dagli agenti del commissariato Cornigliano. Visti i manifesti segni di agitazione e nervosismo, i poliziotti gli hanno chiesto di mostrare ciò che aveva in tasca e il ragazzo ha subito estratto due tavolette di hashish del peso complessivo di 139,70 grammi.

Condotto in questura, da perquisizione personale è emerso che il 16enne nascondeva all'interno degli slip 1.540 euro e un involucro contenente 15,09 grammi di cocaina. Il ragazzo, privo di documenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato trasferito presso il centro di accoglienza minori di via Frugoni.