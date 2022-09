Da amica a stalker, arrestata

I carabinieri della locale stazione hanno arrestato a Rivarolo una donna per atti persecutori, in esecuzione di ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova, sottoponendola al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

La misura è scaturita dopo numerosi episodi al termine del rapporto di amicizia esistente tra lei e un'altra donna. Le accurate indagini condotte dai militari, che hanno fatto emergere molteplici episodi quali telefonate ingiuriose e minacciose nei confronti della vittima, hanno indotto l'autorità giudiziaria a emettere il suddetto provvedimento.

Secondo quanto accertato nel corso delle indagini, la vittima è stata più volte offesa anche per le vie cittadine e davanti alla propria attività commerciale.