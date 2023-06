Aggredita dal padre, finisce in ospedale in codice giallo

Una seconda ragazza, dopo quella aggredita in strada dall'ex fidanzato, è stata ferita nel tardo pomeriggio di lunedì 5 giugno 2023 in val Polcevera. Questa volta l'aggressione è avvenuta in un'abitazione sita nel quartiere di Rivarolo.

Poco prima delle 20 la vittima è riuscita a contattare il 112 e sul posto sono intervenute un'ambulanza della Volontari del soccorso Fiumara e una volante della polizia di Stato.

Mentre la giovane, una ventenne, veniva portata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, gli agenti hanno identificato l'aggressore, il padre della ragazza. Anche in questo caso, come per l'episodio avvenuto in strada, sono stati applicati tutti i protocolli del caso.

La giovane non ha sporto querela, ma si è riservata di farlo in un secondo momento presso i carabinieri della zona.