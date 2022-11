Viabilità alternativa per i mezzi pesanti a Riva Trigoso, presentato il progetto

"Un momento storico e atteso da tanti cittadini". Così il Comune di Sestri Levante a proposito della presentazione, avvenuta questa mattina, 14 novembre 2022, dello studio di fattibilità per la realizzazione di una viabilità alternativa per il traffico pesante indirizzato verso gli stabilimenti di Arinox e Fincantieri, in grado di collegare lo svincolo autostradale con gli stabilimenti.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova strada urbana che avrà origine all'incrocio fra via Petronio e via della Pace Nel Mondo, dove verrà realizzata una rotatoria, dalla quale si svilupperà un nuovo ponte stradale a scavalco del torrente Petronio.

Dopo il nuovo ponte verrà creato un incrocio, che, da una parte, consentirà l'ingresso allo stabilimento Arinox e dall'altra consentirà alla strada di proseguire affiancando il tracciato ferroviario, scendendo poi leggermente fino a raggiungere le aree prospicienti lo stabilimento di Fincantieri lungo via Gramsci. Qui una nuova rotatoria garantirà il collegamento di tutte le viabilità coinvolte, vale a dire l'uscita del traffico pesante con via Ponzerone e via Gramsci.

Si tratta di un progetto che risolve una delle criticità maggiori dell'abitato di Riva Trigoso e del quartiere della Lavagnina con una proposta funzionale alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti e capace di offrire una concreta soluzione al traffico pesante, che, oggi, è costretto a transitare attraverso la frazione.

Un percorso che il Comune di Sestri Levante porta avanti da diverso tempo e per cui si ringraziano Arinox, Fincantieri e Rfi per la disponibilità al confronto e la collaborazione nella redazione di questo progetto. Nel pomeriggio verrà presentato anche il progetto di riqualificazione e completamento del fronte mare di Riva Trigoso.