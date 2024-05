Rissa in cantiere, cinque operai denunciati

Cinque bengalesi di età compresa tra i 26 e i 41 anni sono stati denunciati per lesioni personali aggravate in concorso dai carabinieri in quanto ritenuti gli autori di un pestaggio ai danni di un connazionale.

I fatti risalgono allo scorso marzo quando, a seguito di un alterco per futili motivi all'interno di un cantiere di Riva Trigoso, un 25enne bengalese è stato violentemente aggredito a calci e pugni.

I cinque sono risultati tutti appartenenti a una ditta di Udine. La vittima ha riportato lesioni refertate da personale medico del pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna con una prognosi di 30 giorni.