Frana a Riva Trigoso, strada riaperta

È stato portato a termine l'intervento dei rocciatori sulla frana in via Gramsci a Riva Trigoso, nel comune di Sestri Levante, con il disgaggio, la sistemazione del materiale e la verifica e sistemazione della rete.

Questa mattina, giovedì 14 gennaio, la strada è stata riaperta, con prescrizioni di chiusura per allerta meteo e forte pioggia. Parallelamente il Comune di Sestri Levante sta lavorando al coinvolgimento di altre istitiuzioni per portare avanti un intervento più strutturale.

La strada delle gallerie per Moneglia è stata riaperta in via straordinaria. Le gallerie saranno pertanto percorribili per tutta la giornata di oggi, giovedì 14 gennaio. La chiusura è prevista per la mattinata di domani a partire dalle ore 9.20.