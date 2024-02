Accoltellata dal nipote, lieve miglioramento delle condizioni

La 57enne rimasta vittima di un'aggressione a Riva Trigoso lo scorso 14 febbraio è stata estubata. Lievemente sedata, resta ricoverata presso la rianimazione al terzo piano del Monoblocco. Lo fa sapere la direzione sanitaria dell'ospedale San Martino in una nota.

La donna era stata aggredita e ferita con una coltellata al volto intorno alle ore 23.45 di martedì 13 febbraio 2024 in via della Libertà a Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante. Dopo i primi soccorsi era stato disposto il trasferimento in codice rosso, in gravi condizioni, presso l'ospedale genovese.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto, si è accesa una lite in casa per futili motivi tra il nipote 44enne della donna, in stato di alterazione per l'abuso di alcol, la madre di 70 anni e la zia 57enne. L'uomo ha afferrato un coltello da cucina e ha ferito al volto la zia. Nella colluttazione è rimasta ferita, ma in maniera meno grave, anche la madre. Il 44enne è stato poi arrestato dai carabinieri e portato nel carcere di Marassi.

