Ritrovato il 91enne disperso a Lavagna grazie al lavoro delle unità cinofile

È stato fortunatamente ritrovato il 91enne disperso da mercoledì a Lavagna.

È tutto iniziato mercoledì 20 luglio quando l'anziano si è allontanato da casa e non ha più fatto ritorno. L'appello è stato lanciato dai familiari: "Aiutateci a ritrovare nostro padre, soffre di demenza senile".

L'uomo non aveva con sè un telefonino per cui non risultavano celle agganciate: si sono messi subito al lavoro anche i vigili del fuoco per aiutare la task force che è sulle sue tracce. Alla fine, è stato trovato dalle unità cinofile dei vigili del fuoco di Savona.