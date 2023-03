In coda in autostrada, scopre sito archeologico dell’epoca imperiale romana

Hanno rivisto la luce nei giorni scorsi dopo molto tempo, complice alcuni scavi per creare una strada di cantiere: sono così stati scoperti, ad Arenzano, in un terreno privato, mattoni e piastrelle originari dell'epoca imperiale romana. La scoperta quasi per caso grazie all'interessamento di due cittadini appassionati che hanno coinvolto la Soprintendenza: adesso, poco lontano dall'ingresso dell'autostrada, c'è un sito archeologico importante.

E per una volta bisogna "ringraziare" le interminabili code sull'A10, perché è proprio stando fermo nel traffico subito dopo il casello che l'arenzanese Gianni Damonte, guardando il panorama, ha notato quegli strani mattoni rossastri emergere dal terreno di un cantiere privato (fuori autostrada). Insospettito, Damonte, da sempre attivo per la tutela del patrimonio storico di Arenzano, ha osservato meglio nelle settimane successive e ha coinvolto Lucia Ferrari, consigliera comunale laureata in archeologia e anche lei appassionata del territorio e della sua salvaguardia: "Da un'analisi superficiale - spiega Ferrari a GenovaToday - abbiamo subito capito che si trattava di qualcosa di particolare, dunque ho avvisato subito la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che si è attivata immediatamente".

La scoperta: "Piccoli reperti trovati negli anni, eravamo sul 'chi vive'".

Non è la prima volta che ad Arenzano vengono effettuati ritrovamenti ma mai di questa portata: “Diverso tempo fa alcuni piccoli reperti erano stati trovati nel quartiere di Terralba, frammenti di ceramica e tegole – spiega Gianni Damonte a GenovaToday – erano l’unica traccia della romanità ad Arenzano, ma noi pensavamo che in zona avrebbe potuto esserci altro, eravamo sul ‘chi vive’. Ogni tanto chiedevo ai residenti e ai contadini se trovavano qualcosa, ho cercato nei muretti delle creuze, ma niente. Poi poco tempo fa mi trovavo in auto, in coda vicino al casello, quando ho notato quella terra rossastra strana, con pezzi di mattone particolari che affioravano dagli scavi del cantiere. Nei giorni successivi sono tornato a osservare più da vicino, con calma, e quando ho capito che potevano essere reperti ho subito coinvolto Lucia la quale ha chiamato a sua volta la Soprintendenza. È stata una scoperta molto emozionante”.

All'inizio si pensava che quelle mattonelle - realizzate con terreno rubefatto, che ha subito processi di cottura - potessero essere reperti risalenti al medioevo. Invece un'analisi più approfondita, grazie alla Soprintendenza, com'è stato confermato anche in consiglio comunale, ha svelato che si tratta con tutta probabilità di laterizi di origine imperiale romana, forse risalenti al I o II secolo, conservati sotto livelli agricoli dei secoli successivi, ma con il tempo le ricerche potranno dare risultati più precisi. Quel che è certo, è che si tratta di un ritrovamento importante per Arenzano e non solo: "Questo è determinante per la storia della cittadina - dice Ferrari -. Si avevano notizie di alcuni frammenti ritrovati sul territorio, e poi anfore dell'impero romano trovate sui fondali di Arenzano derivanti probabilmente dal commercio: questa invece è una scoperta importante per approfondire la storia del territorio e della romanizzazione della Liguria. Tra l'altro si pensa a un antico sito produttivo".

La zona delle 'fornaci'

L'impresa edile che opera sul cantiere si è rilevata sensibile al ritrovamento e ha attivato tutte procedure del caso, collaborando con la Soprintendenza.

"Sono contento per questo ritrovamento particolare - aggiunge il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini - non è un sito piccolo, anzi, credo che in Liguria non ce ne siano molti di queste dimensioni. La zona tra l'altro viene da sempre denominata 'fornaci' a causa di alcuni di queste strutture presenti fino a inizio '900: chissà che il termine non sia sopravvissuto da più tempo di quel che pensiamo, magari per indicare una zona in cui effettivamente in antichità sorgevano fornaci da laterizi usate dagli antichi romani. A mia memoria non ci sono mai stati ritrovamenti di questo genere e di questa importanza ad Arenzano".

La storia e le antiche tracce romane

Ripercorrendo un po' di storia, Carlo De Negri (tra i fondatori dell’Associazione Ligure di Archeologia e Storia Navale) nel libro "Arenzano - Cose, eventi, genti" pubblicato nel 1953, spiega che l'antica strada romana - una semplice mulattiera che collegava i diversi centri liguri - raggiungeva da Vesima il territorio di Arenzano ma non sul mare: dopo aver attraversato il rio Lupara in prossimità della località Campo, passava poi per Terrarossa, per le zone in cui ora si trovano il Santuario di Nostra Signora delle Olivete, piazza della Vittoria, via Dante, il Santuario di Gesù Bambino di Praga, via Inipreti, Terralba e la Val Lerone. E, in effetti, proprio nella zona di Terralba è stato effettuato il recente ritrovamento.