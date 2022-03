Comitato contro le sanzioni alla Russia, la Regione ci ripensa

Il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana di martedì 29 marzo, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a dare seguito esclusivamente agli impegni contenuti negli ordini del giorno 297, 581, 587 e 589, approvati fra l'aprile 2021 e il primo marzo scorso, e a revocare ogni atto eventualmente ancora in essere che sia conseguente alla mozione n.100 approvata il 29 giugno 2016, durante la X legislatura.

La mozione riguardava la costituzione di un Comitato contro le sanzioni alla Federazione russa sul riconoscimento del diritto di autodeterminazione della Crimea e sulla difesa delle produzioni italiane mentre gli ordini del giorno approvati in questa legislatura riguardavo rispettivamente la liberazione di Navalny, l'aggravarsi della crisi al confine fra Russia e Ucraina e la guerra fra Russia e Ucraina.

"L'approvazione degli Ordini del giorno nei tre Consigli regionali (Liguria, Lombardia e Veneto ndr.) con cui si chiedeva la revoca della mozione del 2016 sull'annessione della Crimea, non lascia più spazio ad ambiguità nei rapporti con la Russia - dichiarano in una nota congiunta i capigruppo consiliari del Partito Democratico di Liguria, Lombardia, e Veneto Luca Garibaldi, Fabio Pizzul e Giacomo Possamai -. Sei anni fa a partire dal Veneto, seguito da Lombardia e Liguria, la Lega e il Centrodestra avevano proposto mozioni e ordini del giorno sull’annessione della Crimea da parte di Mosca e sulle sanzioni alla Russia da parte dell'Unione Europea. Il voto di ieri mette un punto fermo sulle posizioni da tenere con la Russia e con chi prevarica e mette in discussione la pace e la legalità internazionale, calpestando i diritti umani e civili. Vista la situazione attuale, infatti, quelle mozioni erano una macchia e una contraddizione che non potevano essere mantenute".

"Abbiamo chiesto un segnale forte e chiaro e l'abbiamo ottenuto, anche da quella destra da sempre filo Putin - conclude la nota -. In questi sei anni abbiamo visto esponenti leghisti andare in pellegrinaggio in Crimea, mentre il segretario Salvini diceva 'meglio mezzo Putin di Mattarella' e definiva la Russia 'più democratica dell'Unione Europea'. Sono fatti che si commentano da soli. Bene che abbiano deciso di votare i nostri ordini del giorno eliminando ogni contraddizione".