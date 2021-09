Il tabellone di Genova Principe è rimasto anche spento per qualche minuto

Caos treni a Genova, dove si registrano ritardi per un problema tecnico tra le stazioni di Piazza Principe e Brignole.

In alcune stazioni ferroviarie genovesi come piazza Principe i tabelloni con gli orari sono rimasti spenti per qualche minuto. Verso le 16,05 i treni sono ripartiti, ma con ritardi fino a circa 20 minuti.