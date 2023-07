Altra giornata di passione per i pendolari: treni in ritardo di oltre 70 minuti

Tra cantieri, lavori, guasti e problemi tecnici sulle linee, non c'è pace per i pendolari liguri: oggi, martedì 18 luglio, i ritardi dei treni sono arrivati anche oltre i 70 minuti a causa di un guasto alla stazione di Chiavari unito a un ritardo nella fine dei lavori di manutenzione a ponente (come già successo nei giorni scorsi). E la ferrovia è andata in tilt, lasciando centinaia di cittadini e turisti in attesa nelle stazioni, senza molte alternative per spostarsi visto che i cantieri in autostrade rendono spesso impossibili gli spostamenti in auto. Dulcis in fundo, a Genova si aggiunge la chiusura della metropolitana.

Attacca Armando Sanna, consigliere regionale Pd: "I ritardi dei treni di questa mattina confermano l’incapacità della giunta Toti di pianificare gli interventi sulle infrastrutture liguri".

“Oggi - aggiunge Pippo Rossetti che ha presentato un’interrogazione in consiglio - l’assessore Sartori rispondendo a una mia interrogazione su come la Regione intendesse intervenire per mitigare i disagi dei pendolari, visti i lavori e i cantieri aperti sulla rete ferroviaria e metropolitana genovese, ha detto che per la giunta va tutto bene, tutto è stato programmato perché non ci siano disagi. Peccato che siano i fatti a smentire l’assessore. Quanto successo questa mattina sarà purtroppo una situazione che si ripeterà ancora, visto l’immobilismo della Regione”.

“Da tempo chiediamo alla giunta di rafforzare il trasporto su ferro e di istituire un tavolo con i comitati dei pendolari e di ascoltare le loro proposte, soprattutto in un momento in cui il resto delle infrastrutture liguri è in affanno, e di coordinare i vari cantieri, perché finché questo non sarà fatto spostarsi in Liguria sarà sempre un’incognita” concludono Rossetti e Sanna.