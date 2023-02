Disagi per il cantiere del ponte obliquo: dal Comune 8mila euro per tre attività di Sestri

Sembra che i lavori per la ricostruzione del ponte obliquo di Sestri Ponente siano arrivati ormai alle fasi finali, e dal Comune arriva il via libera ai ristori per le attività particolarmente colpite sia dagli effetti negativi dell'emergenza sanitaria sia da quelli del cantiere "eterno" (che ha comportato una modifica della circolazione, limitando fortemente la visibilità e l'accessibilità ai negozi).

Il bando era stato pubblicato lo scorso giugno e prevedeva che il contributo a fondo perduto - per un totale di 20mila euro di risorse - fosse corrisposto nella misura di 4.000 euro per le imprese comprese nell'area rossa (a seconda della vicinanza al cantiere), 2.500 per quelle dell'area azzurra e 1.500 per quelle nell'area gialla.

Sono arrivate agli uffici otto richieste, di cui tre effettivamente in possesso dei requisiti del bando, e a loro è andato un contributo pari complessivamente a 8.000 euro. Le altre cinque istanze non sono state accolte poiché una è stata presentata fuori dai termini previsti, e quattro sono state giudicate inammissibili.

La demolizione e ricostruzione del ponte obliquo, opera che i cittadini di Sestri aspettano da anni, ha subito vari stop e rinvii, ma l'attesa sembra essere agli sgoccioli: il manufatto dovrebbe essere pronto e percorribile tra la metà e la fine di marzo.