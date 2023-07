Rissa fuori dalla discoteca con una trentina di persone

"Ci sono una trentina di persone che si stanno picchiando". Questa la segnalazione arrivata al 112 intorno alle 5.30 di domenica 16 luglio 2023. Quando le volanti sono giunte nei pressi di una nota discoteca in piazzale dei Traghetti Iqbal Masih a San Benigno, hanno trovato solo due giovani feriti in modo lieve.

Uno dei due è stato poi portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. I poliziotti hanno avviato le indagini volte a tentare d'identificare i partecipanti alla rissa. Ma è stata una notte movimentata anche in altri quartieri della città.

La prima aggressione, in ordine temporale, è avvenuta intorno alle 2.45 nella zona di San Giuliano in corso Italia. Un giovane di 25 anni è stato portato in codice giallo all'ospedale San Martino. Non passa nemmeno mezz'ora che un quarantenne viene soccorso dal personale del 118 in via Diaz, zona questura, e portato in codice verde al Galliera.

Intorno alle 3.30 un giovane è stato aggredito in via Don Giovanni Verità a Voltri. Soccorso da un'ambulanza della Misericordia Ponente, è stato medicato sul posto. Non è finita. Dopo la rissa andata in scena a San Benigno, intorno alle 5.40 un 18enne è stato aggredito in via di Francia e medicato sul posto.