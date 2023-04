Fratelli si prendono a bottigliate e si spingono giù dalle scale

Rissa nella notte tra martedì e mercoledì in via Sampierdarena, dove due fratelli di origini colombiane, di 45 e 43 anni, per futili motivi si sono aggrediti. Secondo le prime informazioni, i due, dopo essersi presi a bottigliate, avrebbero cercato di spingersi giù dalle scale. La lite sfociata in rissa, iniziata in un appartamento, sarebbe proseguita poi in strada.

Sul posto, verso le 2,30 di notte, i carabinieri e la Croce d'Oro di Sampierdarena. Uno dei due ha rifiutato il ricovero, mentre l'altro è stato portato all'ospedale Villa Scassi in codice giallo.