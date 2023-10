Rissa e malori nella movida, due denunciati

È stata una notte di risse e malori quella appena trascorsa nel centro storico genovese, punto di riferimento della movida.

Tra sabato 7 e domenica 8 ottobre la polizia locale è intervenuta in piazza Ferretto e via San Donato per un parapiglia tra diversi giovani che alla vista delle divise si sono date alla fuga. Non due, però, che sono stati fermati e portati negli uffici di piazza Ortiz e denunciati: uno per danneggiamento, perché durante il trasporto ha preso a pugni l'auto della polizia, l'altro per rissa. Entrambi, di origine ecuadoriana, sono stati anche denunciati per inosservanza delle leggi sull’immigrazione.

Passate le 2 i militi della Croce Bianca Genovese sono stati chiamati in piazza delle Erbe per una persona che perdeva sangue poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, scortata dalla polizia di Stato. La Croce Verde Genovese ha ricoverato, sempre al Galliera, un altro ferito, soccorso in via San Donato alle 2.45.