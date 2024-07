Centro storico, ennesima rissa tra giovani, l'allarme dei residenti: "Siamo esasperati"

Ennesima rissa nel centro storico di Genova, dove da tempo i residenti lamentano urla, schiamazzi, risse e spaccio proprio sotto casa. L'ultima violenza, con protagonisti alcuni giovanissimi, è stata filmata da Christian Spadarotto, presidente dell'associazione 'Via del Campo Caruggi', che ha postato il video su Facebook.

"Buon appetito: anche stasera mi è passata la fame. - ha scritto Spadarotto, commentando il video - Ghetto del Centro Storico di Genova: l'appuntamento fisso con le anime del disagio. Le Forze dell'Ordine arrivano sempre più spesso; nel mentre i più facinorosi si dileguano un attimo prima.

Sabato sera mi volavano le bottiglie davanti alla faccia mentre ero affacciato alla finestra, vivo al primo piano: ennesima rissa in strada. Sono stanco di scendere per intervenire. Gli abitanti di questo quartiere dai piani alti iniziano a lanciare di tutto perché hanno paura e sono esasperati. Quando questi ragazzi sono in astinenza perdono il controllo e si generano situazioni di pericolo per tutti. L'organizzazione della gestione dei 'centri di recupero' va riscritta perché così non si aiutano i ragazzi tossicodipendenti e allo stesso tempo non si tutelano i cittadini".