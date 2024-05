Sangue in corso Sardegna, uomo accoltellato dopo una lite

Due uomini sono rimasti lievemente feriti questa mattina in seguito a una lite in corso Sardegna. È successo alle 9 in un appartamento al civico 54 A. Secondo quanto ricostruito, all'interno si trovavano cinque giovani, tutti stranieri con precedenti tra i 25 e i 30 anni.

Per motivi ancora in fase di ricostruzione i cinque hanno litigato prima all'interno dell'immobile, poi in strada, dove uno di loro ha estratto un coltello, ferendo al volto uno dei rivali, che ha riportato ferite al volto, fortunatamente non gravi. Un altro è rimasto ferito da un coccio di bottiglia.

Sul posto sono intervenuti la volante e la scientifica della polizia, oltre a due ambulanze che hanno trasportato i feriti al San Martino e al Galliera. Gli altri tre si sono dati alla fuga prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.