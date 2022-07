Rissa in strada in corso Italia, tre arresti

Bilancio pesante per quanto riguarda la movida anche a levante nella notte tra sabato 9 e domenica 10 luglio 2022. Per fortuna in questo caso non si registrano feriti gravi, a differenza di quanto avvenuto in centro storico, dove un 25enne è finito in ospedale in codice rosso con una ferita da arma bianca e un 22enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

Tornando a levante, i fatti si sono svolti in corso Italia. Intorno alle 3.40 una volante in transito si è trovata davanti, in mezzo alla strada, tre giovani che si picchiavano. Gli agenti sono scesi dall'auto di servizio e hanno provato a calmare gli animi, non senza difficoltà.

I tre giovani alla fine sono stati fermati, identificati e arrestati con l'accusa di rissa. Si tratta di ragazzi di 25-26 anni. Venerdì sera i carabinieri hanno presidiato i giardini di Quinto, teatro in questi mesi estivi di numerosi episodi violenti, ma questa volta gli animi si sono scaldati in altre zone della città, anch'esse già oggetto di situazioni analoghe.