Maxi rissa a Sampierdarena con lancio di sassi e coltellate: sette persone denunciate

Al termine di indagini i carabinieri di Sampierdarena hanno identificato e denunciato sette persone straniere, tra cui alcuni minorenni, per la rissa scoppiata nel quartiere lo scorso 22 gennaio. Quella sera due giovani ragazzi originari dell'Albania rimasero gravemente feriti da alcune coltellate e furono portati in codice rosso all'ospedale Villa Scassi.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la rissa scoppiò nei giardini della Fiumara per un regolamento di conti per attriti avuti nei precedenti giorni tra due fazioni, una composta da albanesi, e l’altra da marocchini ed egiziani. I contendenti iniziarono a lanciarsi sassi, per poi scontrarsi fisicamente. Al culmine della violenza spuntò anche un coltello, con il quale furono colpiti diverse volte i due giovani, refertati al pronto soccorso con 30 giorni di prognosi.

I reati contestati ai sette denunciati sono lesioni e rissa aggravata.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp