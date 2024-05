Maxi rissa nel centro di accoglienza tra una ventina di ospiti

Momenti di tensione all'interno di un centro di accoglienza per stranieri in via Berghini sulle alture di San Fruttuoso. Intorno alle 22.30 di giovedì 16 maggio 2024 gli operatori della struttura hanno contattato il 112 per chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti l'automedica Golf 1, due ambulanze (Croce Rossa e squadra emergenze Ov) i carabinieri del nucleo radiomobile di Genova e le pattuglie della compagnia di San Martino. La violenta rissa stava coinvolgendo circa una ventina di ospiti.

Arrivati sul posto, i militari sono riusciti a sedare lo scontro fisico in atto, denunciando due soggetti egiziani per aver partecipato alla colluttazione, impugnando armi da taglio. Per fortuna nessuno ha avuto bisogno di essere accompagnato in ospedale.

Sono in corso accertamenti per verificare la posizione degli altri partecipanti alla rissa, tenuto conto che la lite poteva avere conseguenze ben peggiori senza l'intervento risolutivo dei carabinieri, accorsi in forza all'interno del centro.