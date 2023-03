Rissa tra genitori durante una partita di calcio giovanile

Animi tesi e scazzottata tra genitori durante una partita di calcio della leva 2010 tra Polis Genova e Serra Riccò. È successo nel pomeriggio di sabato 18 marzo 2023 allo stadio Carlini, le due società hanno condannato l'episodio attraverso un comunicato.

"La partita in campo si stava svolgendo in un clima di serenità e senza screzi - si legge - improvvisamente gli animi si sono surriscaldati tra i genitori delle due squadre; grazie all'intervento degli istruttori e dei genitori responsabili di ambedue le fazioni, la maggioranza, la situazione sembrava riportata alla calma quando improvvisamente si è passati alle vie di fatto con l'aggressione fisica di un genitore a un altro. Non è compito nostro - sottolineano le società - cercare il o i responsabili. Davvero non ci riguarda e sarebbe riduttivo, tuttavia ci preme sottolineare che quanto accaduto non ha nulla a che fare con lo sport, con il divertimento dei nostri figli e con l'attività che con passione la Usd Polis e il Serra Riccò portano avanti da anni".

"Ringraziamo la società Serra Riccò - scrive la Polis - con cui ci siamo allineati nello stigmatizzare l'episodio di maleducazione, di ignoranza e addirittura scontro fisico. Invitiamo gli adulti a riflettere su quanto accaduto e a prendere coscienza dell'indegno spettacolo offerto, perché nulla è più educativo del buon esempio. Chiediamoci se abbiamo assolto al nostro dovere di adulti e di genitori o se, forse per inseguire chissà quale stupida ragione, abbiamo obbligato ingiustamente obbligati i ragazzi in campo ad assistere impotenti al vergognoso comportamento di alcuni adulti. Chiediamoci cosa possa essere passato per la testa del figlio inconsapevole nel vedere il proprio genitore accapigliarsi con un'altra persona. I ragazzi praticano sport e imparano ad apprezzarne le regole, fatte di educazione, sacrificio e rispetto".

"Noi adulti - conclude la Polis - abbiamo il compito di garantire loro la pratica dello sport e del divertimento. Protagonisti unici sono i ragazzi, che sotto la guida degli istruttori imparano a misurarsi lealmente e sportivamente, accettando le vittorie e le sconfitte, così come avviene nella vita di tutti i giorni. I genitori e gli adulti in generale hanno un solo dovere, rispettare la loro passione, apprezzare l'impegno profuso e assistere con educazione e rispetto alle gare, quale che sia il risultato. Impariamo a essere un esempio per i ragazzi".