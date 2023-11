Un'altra rissa sul bus, caos a bordo

Ancora problemi a bordo degli autobus di Amt. Giovedì 9 novembre 2023 si è accesa una nuova rissa a bordo di un mezzo della linea 1, all'altezza della stazione di Sestri Ponente in direzione Voltri. Un uomo straniero, intorno alle ore 22, ha cominciato a insultare una donna scatenando il parapiglia. Il conducente si è fermato e ha chiamato la polizia.

A denunciare l'episodio è il segretario regionale di Ugl Fna Roberto Piccardo: "Non ci stupiamo più di nulla - afferma - la scorsa settimana un uomo si è rifiutato di scendere e ha dato un calcio all'autista. Ma ci sono anche tanti altri problemi. Controllori alle prese con lunghi documenti da compilare che portano via tempo all'azione di verifica, vestiario che non viene consegnato da quattro anni, vaschette dei tergicristalli mai riempite d'acqua con conseguente danneggiamento, turni con tempi di percorrenza inadeguati su molte linee, servizi igienici assenti o impraticabili ai capolinea, riscaldamento non funzionante. A bordo, poi, succede di tutto: gente che fuma, musica ad alto volume ed episodi violenti come l'ultimo".

"Tutte le innovazioni contenute nel protocollo sulla sicurezza - conclude Piccardo - non trovano applicazione sul territorio. A breve annunceremo la data del prossimo sciopero Ugl Fna".