Ennesima rissa sul bus: "Prima le grida, poi il sangue"

Ennesima rissa sul bus nella notte tra sabato e domenica. È successo verso mezzanotte su un mezzo della linea Amt 1.

"A un certo punto si sentono delle grida in fondo al mezzo - racconta Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna - l'autista ha fermato il bus e le due guardie giurate presenti sul mezzo sono andate a vedere cosa stava succedendo. L'aggressore sembra sia scappato subito, ma c'era un uomo ridotto a una maschera di sangue".

Tutto questo all'altezza di Sestri Ponente: subito dopo sono intervenuti polizia di Stato e ambulanza dei Volontari Soccorso Fiumara. Per fortuna le ferite della vittima non erano gravi.

La soluzione per limitare gli episodi di violenza a bordo, secondo Ugl che ha sollevato il caso, è l'impiego della polizia locale sui mezzi: "Continuiamo a ribadire che a bordo non possono esserci privati senza autorità - spiega Piccardo -. Amt spende una determinata cifra per la vigilanza, noi abbiamo chiesto e richiediamo con forza che investano più denaro per chiedere alla locale, tramite pagamento, di utilizzare agenti per controllare e all'uso multare comportamenti inadeguati sui mezzi. Sempre più spesso c'è gente che fuma a bordo, tiene la musica ad alto volume la musica oppure aggredisce verbalmente autisti e verificatori. Sempre più autisti abbandonano questo lavoro perché non si sentono sicuri".