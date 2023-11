Vetri rotti e bottigliate: altra rissa sul bus

Ancora caos a bordo di un bus. Intorno alle ore 3:20 di sabato 11 novembre si è accesa una nuova rissa alla fermata di Dinegro di un mezzo che viaggiava in direzione Voltri. Alcune persone hanno danneggiato il bus dopo aver tenuto aperte le porte per non farlo partire, nel parapiglia è stata lanciata una bottiglia contro il parabrezza, qualcuno ha anche preso letteralmente a testate un vetro. Il conducente si è fermato e ha chiamato le forze dell'ordine che sono intervenute.

A denunciare l'episodio è il segretario regionale di Ugl Fna Roberto Piccardo: "Contrariamente a chi sminuisce il problema - dichiara - e a chi ha messo un prezzo su eventuali danni fisici da aggressioni subite dal nostro personale, noi diciamo che non ci stiamo. Il 27 novembre ci sarà un altro sciopero Ugl fna di 24 ore. Faremo un presidio davanti al Municipio e chiediamo ai lavoratori di partecipare numerosi".

Piccardo si rivolge poi ai lavoratori: "A tutti coloro che sono stufi di essere presi in giro da chiacchiere e da documenti assurdi siglati per facciata o dei tanti problemi che vanno dalla manutenzione che non garantisce sicurezza ai climatizzatori non funzionanti, chiediamo di aderire al nostro sindacato. Rivendichiamo il diritto a lavorare in sicurezza, siamo continuamente in pericolo tra aggressioni e risse".