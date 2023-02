Rissa a bordo del bus, rompono un vetro e scappano

Ennesimo episodio di violenza a bordo di un bus pubblico. Allo scattare della mezzanotte di giovedì 16 febbraio un gruppo di ragazzi, per futili motivi, ha innescato una rissa su un autobus della linea 199 in transito in via della Benedicta.

Giunti alla fermata, uno dei contendenti, ha picchiato contro la paratia dell'autista mandando il vetro in frantumi. Le porte erano già aperte e i malviventi si sono dati alla fuga. Il conducente ha chiamato il 112 e sul posto è intervenuta la polizia che non ha trovato i responsabili ma ha prelevato le immagini registrate dalla telecamera di sicurezza del mezzo.

"Servono pene severe, certe e rese pubbliche", commenta Roberto Piccardo segretario regionale Ugl Fna. "L'allarme sicurezza è alto e temiamo che prima o poi ci scappi il morto".

Proprio ieri il sindacato ha partecipato all'incontro programmato in ambito sicurezza, con l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino , con l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità Matteo Campora, con il comandante della polizia municipale Gianluca Giurato e l’azienda Amt Spa, rappresentata dal direttore Stefano Pesci e dal presidente Ilaria Gavuglio.

"La priorità assoluta per la nostra Organizzazione, come ampiamente dimostrato con le azioni già intraprese, è la sicurezza dei lavoratori, dell’utenza e del servizio - ha spiegato Piccardo - Nell’ambito di un confronto complessivo, che ha visto la possibilità di affrontare diversi temi che condizionano e determinano i livelli di sicurezza del personale tutto, abbiamo evidenziato una serie di criticità, avanzando diverse proposte, tra cui il passaggio di un messaggio vocale sui mezzi che informi della presenza della videosorveglianza e del fatto che si commette reato, in caso di aggressione ad un dipendente Amt Spa; l’adozione di un regolamento di bordo che disciplini i comportamenti dei passeggeri, in termini etici e di disturbo al conducente ed agli altri passeggeri; la necessità che il posto guida sia totalmente chiuso, come nel caso delle vetture elettriche consegnate nel 2022, e che questo sia requisito essenziale per tutti i futuri acquisti; la possibilità di valutare un accordo per l’utilizzo delle bodycam per verificatori ed autisti, nel rispetto della legge 300/70, ovvero senza che le stesse possano essere utilizzate per le contestazioni al personale".