"Aggressioni agli autisti e risse sui bus, tre episodi in tre giorni", la denuncia

La segreteria regionale del sindacato Ugl ha denunciato alcuni episodi di risse e aggressioni ai danni di autisti a bordo degli autobus genovesi e ha inviato una lettera a prefettura, forze dell'ordine presidente della Regione, sindaco di Genova e Amt.

"Intorno alle 2 di notte di domenica 3 luglio - scrive l'Ugl - è avvenuta l’ennesima rissa tra passeggeri e sono dovute intervenire le forze dell'ordine per cercare di ristabilire la calma, nella serata del 2 luglio un autista in servizio sulla linea 1 ha 'ricevuto' un pugno in piena faccia, il primo luglio invece c'è stata un'altra rissa, sulla linea 670".

"I nostri colleghi sono in prima linea e soprattutto da soli - attacca il sindacato - la vigilanza privata, se fosse a bordo, risulterebbe inutile, non per capacità professionale ma per la portata e il coinvolgimento numerico degli esagitati; ironicamente sarebbe già confortante poter dire che siamo tornati indietro nel tempo, quando accadevano questi episodi intollerabili ogni tanto; ma oggi siamo molto 'avanti' e questi episodi purtroppo sono diventati quotidiani, anzi serali. Per questo crediamo sia necessario e obbligatorio attivarsi, queste situazioni devono finire prima che possa succedere qualcosa di ancora più grave".

"Ugl - conclude la nota - non tollera più tali vili aggressioni e, considerato il disinteresse percepito dai nostri colleghi, si trova costretta ad avviare le procedure di raffreddamento. Se non ci saranno azioni di prevenzione e tutela immediata ci vedremo costretti, nella salvaguardia della salute e della vita dei lavoratori, a sospendere il servizio serale e notturno, diventato ormai un pericolo costante. Restiamo in attesa di un incontro urgente che coinvolga tutti i rappresentanti dei lavoratori sulle tematiche della sicurezza che ormai i appaiono molto critiche, compreso il sovraffollamento delle linee negli orari serali e notturni"