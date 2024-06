Riqualificazione sottopassi a Pra', a breve l'inizio dei lavori

Partiranno entro la settimana prossima i lavori di Rfi per la riqualificazione dei sottopassi di Pra', tra il parco Dapelo e la fascia di Rispetto. Il primo a essere sottoposto a restyling è il sottopasso pedonale nei pressi delle piscine di Pra'.

I sei sottopassi - compreso quello della stazione ferroviaria - erano da tempo ammalorati tra scritte sulle pareti, muri scrostati e scarsa illuminazione, e ora, tra le altre cose, verranno ricoperti di piastrelle bianche con l'obiettivo di rendere più agevoli le operazioni di pulizia. Verrà aggiunta anche una zoccolatura in granito scuro.

Si inizia, come scritto sopra, dal sottopasso delle piscine, poi si inizierà con il sottopasso all'incrocio con via Taggia, con quello del campo da calcio e via via verso levante. Per la fine della bella stagione, i lavori dovrebbero essere finiti.

"Le operazioni - dice l'assessore municipale ai Lavori Pubblici Davide Siviero - dureranno un paio di settimane per ogni punto di intervento, durante le quali il transito sarà interdetto per motivi di sicurezza. L'iter è stato avviato quasi due anni fa con un'interlocuzione tra Municipio Ponente e Ferrovie dello Stato".

Sul fronte dei lavori a ponente, nei giorni scorsi sono iniziati anche quelli per ricongiungere le due parti della ciclopedonale di Pra'. Su questo fronte, il Municipio ha chiesto alcune modifiche rispetto al progetto dell'ufficio Viabilità del Comune. Con l'idea del Municipio si perderebbero solo circa quattro posti auto, mentre con la progettazione degli uffici comunali il numero sarebbe destinato a salire.