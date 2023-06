Ponente, Università e Municipio insieme per riqualificare i quartieri collinari

Studenti universitari e istituzioni insieme per riqualificare i quartieri collinari del ponente: nasce così la collaborazione tra Università di Genova e Municipio Ponente, con l'obiettivo di sviluppare progetti per la riscoperta e la valorizzazione delle zone più periferiche.

I giovani dell'equipe di pianificazione urbanistica del Dicca (dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale), coordinati dalle docenti Francesca Pirlone e Ilenia Spadaro, saranno impegnati nei prossimi giorni in una serie di sopralluoghi sul territorio insieme alla vicepresidente del Municipio Lorella Fontana, in modo da capire dove orientare l'attenzione. Ma qualche idea c'è già: "La visione del Municipio è creare 'teste di ponte' - spiega Barbazza - e relativi percorsi per l'escursionismo collinare e montano, dal trekking alla mountain bike, e 'piantagioni municipali' per sottrarre gli spazi verdi al degrado e all'abusivismo, creando opportunità per i residenti ma anche 'polmoni verdi' per migliorare la qualità dell'ambiente, anche in funzione dell'operatività del porto di Pra'".

Gli studenti lavoreranno nell'ambito del Tavolo Municipale per i Quartieri Collinari a stretto contatto con la vicepresidente Fontana, con l'obiettivo di ideare progetti e presentarli al Municipio: "Ci siamo incontrati la scorsa settimana con i futuri laureandi per definire la collaborazione - spiega Fontana -. Nei prossimi giorni procederemo con sopralluoghi per definire i punti da attenzionare in modo da creare un progetto di riqualificazione. Il nostro intento è trasformare quartieri spesso definiti come 'dormitori' in zone decorose in cui vivere. I nostri quartieri collinari sono molto belli, godono di un panorama unico, bisogna lavorare per ridare dignità ai nostri cittadini: dopo le visite sul campo, gli studenti ci diranno come si potrebbe fare a rivalutare ad esempio spazi verdi e arredo urbano. Sarebbe bello ad esempio, tra le molte cose da fare, installare una 'big bench' per dare un segnale di innovazione e inserire il territorio in un circuito, ma ci sono anche tante altre idee in circolazione".

Non è la prima volta che gli studenti universitari si impegnano per presentare progetti di rigenerazione sostenibile: è successo recentemente ad Arenzano, Sant'Olcese, Busalla e poi nel corso del tempo in diversi quartieri di Genova, con varie idee per San Pietro una decina di anni fa e più di recente, in accordo con le associazioni di zona, per immaginare un "Waterfront di ponente".