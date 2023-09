Riapertura al traffico di via Casati entro fine ottobre: "Barriere architettoniche ancora da abbattere"

Ci sono ancora alcune barriere architettoniche da abbattere, poi, se tutto va bene, entro la fine di ottobre via Casati a Sestri Ponente tornerà alla vecchia viabilità, con la riapertura al traffico.

A comunicarlo, in consiglio comunale, l'assessore alla Mobilità Matteo Campora, in risposta al consigliere Federico Barbieri (Genova Domani): con l'apertura del ponte Obliquo, dopo anni di lavori, sarà possibile adesso ripristinare la vecchia viabilità, che era stata modificata in seguito alla richiesta di un cittadino con disabilità che non riusciva più a uscire di casa.

"Prima però - ha spiegato Campora - vanno abbattute alcune barriere architettoniche che ancora impediscono al concittadino una normale mobilità in quella strada. A oggi sono stati individuati i capitoli di bilancio per la costruzione di una servoscala sotto il suo condominio, e nel giro di qualche settimana avremo la disponibilità del denaro necessario in bilancio. Dopo questo intervento potremmo tornare alla vecchia viabilità. La situazione del ripristino, secondo le previsioni entro la fine di ottobre, sarà sicuramente migliorativa per tutti".