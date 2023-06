Discarica abusiva nel torrente, trovati anche dei materassi

Il letto del Rio Fossato Cicala a San Gottardo è stato ripulito dai rifiuti abbandonati da alcuni incivili. A darne notizia è il presidente del Municipio Media Val Bisagno Maurizio Uremassi che sconsolato commenta: "Abbiamo trovato di tutto, anche dei materassi" e propone l'installazione di telecamere.

"Siamo intervenuti insieme ad A.I.B. Valbisagno - spiega Uremassi - per rimuovere quello che gli incivili hanno buttato. Materassi, grossi pezzi di plastica, sacchetti di rifiuti vari che invece di venire depositati nei contenitori vengono buttati nel torrente. Un intervento evitabile se non ci fossero persone indegne, incoscienti e menefreghiste".

Poi aggiunge: "Verrà presentata in Municipio IV Media Val Bisagno una mozione per installare in zona una telecamera di sorveglianza. Si ringrazia A.I.B. Valbisagno, l'assessore Lucina Torretta, la consigliera delegata Deborah Sansalone, la presidente della terza commissione Municipale Elisa Pezzoli e il consigliere Maurizio Porrini per la richiesta e intervento effettuato".