Torre piloti bis: persa una prova, processo rinviato

Il pacco contenente i dati sulle manovre della nave Jolly Nero, che il 7 maggio 2013 ha fatto crollare la torre piloti del porto di Genova provocando 9 morti, spedito dalla Capitaneria di Porto di Roma non è mai arrivato a Genova. Lo smarrimento del plico contenente i dati del sistema Ais obbliga la Corte d'Appello di Genova ad un ulteriore rinvio del processo.

Il secondo filone d'indagini sul crollo della torre piloti del porto di Genova riguarda la collocazione della struttura nell'area portuale. In primo grado il Tribunale di Genova ha condannato l'ammiraglio Felicio Angrisano, ex comandante della capitaneria di porto di Genova, e altre sei persone tra ex progettisti, datori di lavoro e dirigenti che approvarono il progetto.

Nel processo di secondo grado la Corte d'Appello ha autorizzato un supplemento istruttorio, per consentire l'acquisizione dei dati dati dell'Ais (automatic identification system) che permetteranno di ricostruire tutte le manovre compiute dalla nave Jolly Nero nell'area del porto di Genova dal 2010 al momento dell'incidente.

I dati sono conservati presso i server della Capitaneria di Porto di Roma. Nelle scorse settimane gli addetti della capitaneria della Capitale hanno estratto i dati, che sono stati caricati su una penna usb e spediti a Genova attraverso il servizio postale. Il plico non è però mai arrivato a destinazione, probabilmente smarrito durante il trasporto.

Per questa ragione la Corte d'Appello ha deciso di rinviare al 20 giugno l'udienza destinata all'acquisizione della prova. La capitaneria di porto di Roma provvederà ad una nuova estrazione dei dati, questa volta però la penna usb con i dati verrà portata a Genova direttamente da un ufficiale incaricato del trasporto.

L'obiettivo di questa nuova acquisizione probatoria è determinare le distanze tra la nave e i punti cospicui, tra cui la torre piloti, nel corso delle manovre in porto.