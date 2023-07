Inchiesta Morandi bis: partite le richieste di rinvio a giudizio

Sono 47 le persone rinviate a giudizio nell'inchiesta per la mancate manutenzioni sui viadotti extra-Morandi. Il cosiddetto procedimento bis, parallelo al processo principale sul disastro del 14 agosto 2018 che procurò 43 morti.

Per dodici indagati è stata presentata proposta di patteggiamento. Il fascicolo è arrivato sulla scrivania del gup Albero Lippini, ma la decisione non arriverà prima di ottobre.

Il secondo filone si concentra sui presunti falsi report sui viadotti, che avrebbero dovuto essere eseguiti dai tecnici e commissionati dai dirigenti Aspi; falsi perché secondo l'accusa non sono mai stati fatti e lo si è visto il 30 dicembre 2019, quando tre tonnellate di cemento dalla volta della galleria Bertè, in A26.

Tra i 47 indagati, oltre la metà sono già sotto processo nel filone principale sul crollo del ponte Morandi. Ci sono tecnici e dirigenti di Autostrade, tra cui l'ex ad Giovanni Castellucci. Insieme a lui, nel Morandi 'bis' potrebbero andare a processo l'ex direttore centrale operazioni di Aspi Paolo Berti e l'ex responsabile delle manutenzioni Michele Donferri Mitelli.

Le accuse variano, a diverso titolo, da falso, attentato alla sicurezza dei trasporti e disastro colposo per quanto riguarda la galleria Bertè e turbativa d'asta per la parte riguardante le barriere fonoassorbenti che, come è emerso dall'inchiesta, con vento forte rischiavano di colpire le auto in transito.