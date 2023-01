Doppio pos per le cene di lusso, imprenditore genovese verso il processo

Riempiva i piatti della Genova "bene" e svuotava le società: formulata dalla procura di Genova la richiesta di rinvio a giudizio per Maurizio Cifariello. L'imprenditore genovese di 54 anni è accusato di bancarotta fraudolenta, truffa e appropriazione indebita aggravate.

Secondo quanto secondo quanto ricostruito dal nucleo operativo mobile della guardia di finanza e secondo le imputazioni dell’ufficio del pubblico ministero, il manager di alcuni locali 'in' della città avrebbe distratto beni e risorse finanziari da una società di ristorazione poi fallita, di cui risultava fittiziamente dipendente dal 2015 al 2017, a scapito dei creditori e avrebbe sottratto al fisco circa 165mila euro.

Mentre serviva drink nei suoi bar, l'imprenditore sottraeva, di volta in volta, denaro con diversi stratagemmi. Si può quasi dire che sia l’inventore di un vero e proprio “metodo” illegale per appropriarsi di denaro, ovvero il trucchetto del doppio pos. I pranzi e gli aperitivi venivano fatti pagare ai clienti non con il pos del locale ma con uno intestato ad un'altra società, la Tower Srl, di cui era lui stesso a gestire il conto. Nel periodo di attività sono stati 485 i pagamenti elettronici che sono finiti direttamente nelle sue tasche, per un totale di circa 98mila euro.

Per arricchirsi ulteriormente, l'imprenditore ha anche omesso con regolarità di contabilizzare gli incassi giornalieri versandoli successivamente su conti correnti a lui intestati, in modo da non rendere possibile la ricostruzione dei movimenti degli affari. Non ancora sazio, l'uomo ha anche venduto a terzi alcuni beni aziendali simulando anche cessioni a società ignare o inesistenti: oltre 2mila euro per una friggitrice e un bollitore, 3mila per un forno da cucina.

A Cifariello è stata contestata anche la truffa perché dopo il fallimento, visto che era inquadrato come dipendente, ha percepito l'indennità di disoccupazione da parte dell'Inps per un totale di 15 mila euro. Questa volta il raggiro era stato così ideato: fingere di essere un lavoratore dipendente della società Cmc Srl (mentre ne era socio occulto e amministratore di fatto), per poi rimanere disoccupato perché “licenziato” nel gennaio 2017.