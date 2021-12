Minaccia i passanti e prende a calci i portoni, arrestato per evasione

Nel primo pomeriggio di lunedì 6 dicembre 2021 sono giunte al 112 molteplici segnalazioni da parte dei residenti di via Rino Mandoli a Marassi, circa la presenza di un uomo molto alterato, che, in strada e nel supermercato di zona, urlava frasi ingiuriose e minacciava chi incontrava e dava calci alle porte che trovava al suo passaggio.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno rintracciato l'uomo all'interno dello stabile dove abita. Alla vista dei poliziotti ha indirizzato le frasi ingiuriose contro di loro, oltre che contro il mondo intero, ha opposto resistenza al controllo e si è rifiutato di fornire i documenti.

Portato in questura si è appurato che il 21enne, di origini senegalesi, è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con divieto di allontanarsi dalla sua abitazione senza l'autorizzazione del giudice. Per questo è stato arrestato per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Questa mattina la direttissima.