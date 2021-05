Auto e moto abbandonate, la polizia locale rimuove 330 carcasse

Sono 330 le auto e i motocicli rimossi in circa un mese di lavoro dagli uomini della Polizia Locale nell'ambito di un'operazione illustrata dall'assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Giorgio Viale

«I veicoli, soggetti a ordine di rimozione, nella maggior parte dei casi giacevano abbandonati da tempo - ha spiegato Viale - , degradando i nostri quartieri, occupando stalli e aree pubbliche che ora ritornano a disposizione dei cittadini e della sosta regolare. Ringrazio gli agenti della Polizia Locale per il grande lavoro svolto sul territorio, di osservazione e indagine, attuando un’azione importante anti degrado, in modo capillare, in tutti i municipi».

L’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova ieri mattina, insieme al vicecomandante della Polizia Locale Varno Maccari, ha effettuato un sopralluogo nel distretto 7 durante le operazioni di rimozioni di alcuni ciclomotori e veicoli sulla Fascia di rispetto di Pra’ e a Pegli.